Автомобилистка сбила мальчика в Тольятти

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1 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 07:52 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», двигалась в жилой зон со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Свердлова е. В районе дома № 39 Б по ул. Ворошилова совершила наезд на мальчика 2006 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, он был госпитализирован, сообщает облМВД.