Автомобиль упал на ж/д пути станции "Фроловское" в Подмосковье

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Автомобиль упал на железнодорожные пути станции "Фроловское" в Московской области, пострадавших нет. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время задерживаются 10 пригородных электричек.

"В Клину Московской области на ж/д станции "Фроловское" автомобиль упал на пути. В результате ДТП пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наблюдается задержка в следовании 10 пригородных электропоездов, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Фото: Джания Исманова/ТАСС