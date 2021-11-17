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Автоинспекторы могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП

17 ноября 2021 11:51
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Автоинспекторы могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП

Благодаря использованию специальных укладок автоинспекторы могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.  

Одним из важных направлений реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», остается обновление технических средств Госавтоинспекции. 

Так, в рамках реализации нацпроекта, медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях оборудованы 97 патрульных автомобилей ДПС Самарской области.  

Медицинская укладка – это серьезный набор средств оказания первой помощи, которые позволяют поддерживать жизнедеятельность пострадавшего в ДТП до того, как он будет доставлен в медицинское учреждение, и тем самым помочь в спасении его жизни, особенно в ситуациях, когда счет идет буквально на минуты. В медицинской укладке есть шины, перевязочный материал, средства для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации и т.д. 

Сотрудники Госавтоинспекции всех подразделений региона регулярно повторяют алгоритм оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Занятия проводят представители  станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.

На мероприятиях полицейским напоминают, как сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, привести пострадавшего в сознание, накладывать мягкие повязки и многое другое.

Занятия необходимы инспекторам ГИБДД, так как зачастую именно они первыми оказываются на месте дорожно-транспортного происшествия. Это особенно важно, если автоавария случилась за чертой города и врачам необходимо время для прибытия к месту происшествия, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

 

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