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Ассенизаторская машина застряла в ледяной трещине на Байкале

6 февраля 2021 15:42
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Глубина озера в месте трещины около 20 метров.

Грузовик для откачки выгребных ям провалился в трещину льда на Байкале. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области на своей странице в социальной сети Facebook, передают "Известия".

Спецтехника с грузом бытовых ассенизаторских отходов в 10 т может провалиться в воду озера, допустили в МЧС. Инцидент произошел утром в субботу в проливе Малое Море. Водителю удалось спастись, пострадавших нет.

«Водитель, несмотря на запреты, выехал на машине общей массой более 10 т из Хужира и пытался пересечь пролив по льду», — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Глубина озера в месте трещины около 20 метров.

В настоящее время спасатели решают вопрос об эвакуации грузовика, но выезд опасен из-за трещин.

«5 февраля почти по всему проливу Малое Море образовались трещины и промоины. Выезд на лед смертельно опасен!» — предупредили в МЧС.

 

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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