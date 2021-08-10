В Сызрани парень украл гараж и сдал его на металлолом

155

Следственным отделом Сызрани закончено расследование уголовного дела возбужденного по статье «Кража».

В апреле 2021 года в дежурную часть Сызрани поступило сообщение от жительницы города. Женщина сообщила, что у нее пропал гараж. Вещи, которые хранились в нем, остались лежать на улице. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в сумму более 70 000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска, благодаря помощи граждан, установили грузовой автомобиль, на котором был вывезен металлический гараж. Было установлено и место сбыта металлического изделия. Это позволило выяснить личность мужчины, который сдал данный гараж в пункт приема металла.

"Подозреваемым оказался ранее не судимый 19-летний житель Сызрани. По данным следствия, гараж он присмотрел не задолго до совершения преступления. После вернулся к нему уже со знакомыми, которые не знали о преступном умысле подозреваемого. Им он рассказал о покупке данного имущества и необходимости его перевозки. Товарищи не отказали и помогли разобрать «приобретение»", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

Фото: ГУ МВД СО