Арест Toyota Land Cruiser побудил самарчанку погасить долг в 183 тысячи рублей

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В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре на исполнении находилось 162 исполнительных производства в отношении нарушительницы ПДД из областной столицы. Общая задолженность по сводному исполнительному производству составила 125 тысяч рублей.

Должнице неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Игнорируя получаемые предупреждения, женщина продолжала уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 58 тысяч рублей.

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД транспортное средство «Toyota Land Cruiser», принадлежащее должнице, было обнаружено и остановлено. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащей автоледи иномарки составлен акт описи и ареста. Женщине разъяснили, что если она не погасит долг, то автомобиль передадут на реализацию.

Узнав об этом, должница на следующий же день полностью оплатила долг в 183 тысячи рублей.