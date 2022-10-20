Арест автомобиля в ходе рейда побудил тольяттинца погасить долг по налогам

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В ходе рейдового мероприятия, направленного на взыскание задолженностей по исполнительным производствам, судебными приставами г. Тольятти остановлен автомобиль должника, чей долг по налоговым платежам составил почти 110 тысяч рублей. Изыскать средства и оплатить задолженность мужчину заставил арест его автомобиля марки «Ford Focus».

За время уклонения от встреч с судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти мужчина также накопил долг в виде исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем должник был неоднократно предупрежден, что помимо дополнительных финансовых обязательств, он может столкнуться с другими мерами принудительного характера в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В установленный сотрудником Службы срок мужчина к оплате долга так и не приступил.

Остановив должника на одной из улиц города, судебный пристав-исполнитель разъяснил ему, что сейчас его транспортное средство будет арестовано и пойдет в счет погашения задолженности. Данные действия побудили мужчину не ждать продажи автомобиля, а сразу же погасить долг в размере 117 тысяч рублей.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.