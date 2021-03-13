Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты

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Самолет Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана, упал в районе аэропорта Алма-Аты, судьба шести человек неизвестна, передают "Известия". Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакатастрофа, как уточняет Sputnik.kz, произошла в районе поселка Кызылту.

В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям агентству «Интерфакс» сообщили, что устанавливают подробности инцидента.

«Да, мы в курсе, выясняем информацию», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пишет Газета.ru, на борту находились шесть человек: четверо из них погибли, еще двое получили различные травмы.

Фото: tengrinews.kz/"Известия"