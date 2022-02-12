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Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил

12 февраля 2022 21:55
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Против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны.

Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил, против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны, передает РИА Новости.

"Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", — рассказали в ведомстве.

Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!"

Иностранный военный корабль проигнорировал требование.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", — говорится в сообщении.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает учения и контролирует подводную среду для предотвращения нарушения государственной границы.

В связи с инцидентом представителя аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, ему вручили ноту.

Подчеркивается, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.

"Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", — добавили в министерстве.

Там отметили, что российская сторона "оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.

 

Фото:  CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat / РИА Новости

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