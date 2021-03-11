Алиментщица из Сызрани задолжала дочери 160 тысяч рублей

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Жительница Самарской области после лишения родительских прав обязана была выплачивать 1/4 часть от всех видов заработка на содержание своей несовершеннолетней дочери, которая осталась на попечении свекрови. Однако женщина от исполнения своих родительских обязательств уклонялась. В результате долг составил свыше 160 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов № 2 г. Сызрани Самарской области вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы и направлено по месту работы. Однако вскоре должница уволилась и ее дочери вновь перестали поступать алиментные платежи.

В адрес жительницы г. Сызрани судебные приставы направили требование о предоставлении документов подтверждающих погашение задолженности по алиментам. Однако женщина этого не сделала. Задолженность оставалась непогашенной. Судебные приставы-исполнители составили в отношении гражданки протокол об административном правонарушении по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», по которому назначили штраф в размере 1 тысячи рублей. Также в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении на выезд из страны.

Принятые меры побудили женщину погасить задолженность по алиментным обязательствам перед своей несовершеннолетней дочерью в размере свыше 160 тысяч рублей и сообщила о новом месте работы. Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы для удержания алиментов в счет погашения текущих платежей направлено на новую работу гражданки.