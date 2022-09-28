Алиментщица из Приволжского района проведет 50 часов за обязательными работами

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Жительнице Приволжского района Самарской области предстоит провести 50 часов за общественными работами из-за накопившейся задолженности по алиментам.

Сумма алиментного долга, накопленная «забывчивой» родительницей перед своими детьми, составила более 310 тысяч рублей. Установлено, что постоянного источника дохода у женщины нет. Судебный пристав-исполнитель неоднократно беседовала с должницей о важности участия в воспитании детей, о необходимости избавиться от вредных привычек. Однако алиментщица не сделала для себя должных выводов и попыток к трудоустройству не предпринимала.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил в отношении местной жительницы административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил женщине, задолжавшей своим детям, наказание в виде 50 часов обязательных работ, которые ей предстоит провести за общественно полезным трудом.

Если же должница и дальше продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, то ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», предусматривающей лишение свободы на срок до одного года.