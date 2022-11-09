Алиментщика, уклоняющегося от обязательных работ, арестовали в Самарской области

188

За неуплату алиментов на содержание двух дочерей жителя Самарской области отправили на обязательные работы. Однако мужчина от трудовой повинности решил уклониться. За неисполнение административного наказания его отправили под арест.

Житель Хворостянского района Самарской области продолжительное время не платил двум своим дочерям алименты. За время уклонения от родительских обязательств у него накопился долг перед детьми в 272 тысячи рублей. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, однако мужчина к погашению задолженности не приступил, официально не трудоустроился.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил в отношении алиментщика административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Суд назначил должнику наказание в виде 80 часов обязательных работ, которые ему предстояло провести за общественно полезным трудом. Однако мужчина к исполнению наказания не приступил.

За уклонение от обязательных работ в отношении должника судебный пристав-исполнитель составил протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил мужчине наказание в виде 2 суток административного ареста.

После отбытия наказания должнику по алиментам предстоит всё-таки приступить к обязательным работам и начать исполнять свои родительские обязательства. Дальнейшая неуплата алиментов может обернуться для мужчины возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», подразумевающей наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.