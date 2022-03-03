Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона

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В отделении судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области в отношении жителя региона на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере 87 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вызвал должника на прием. В ходе него мужчину предупредили о последствиях непогашения задолженности по алиментам, а также произвели арест находящегося при нем дорогостоящего смартфона. Мужчину предупредили, что если он не погасит свою задолженность, то гаджет отправят на реализацию, а вырученные средства уйдут в счет долга по алиментам.

В этот же день алиментщик полностью погасил задолженность перед ребенком. Мужчину предупредили, что арест имущества не единственно, что может грозить неплательщикам алиментов, и напомнили об административной и уголовной ответственности. После этого должник пообещал перечислять своему ребенку алименты ежемесячно.