Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области из-за праздников изменится расписание электричек
В Самарской области из-за праздников изменится расписание электричек
«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска
«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска
Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона
Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона
Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам
Молодая самарчанка перевела с помощью банкомата 1,225 млн рублей мошенникам
«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций
«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян
В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян
Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
Названы импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей в Тольятти и Ижевске
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.25
11.5
EUR 114.55
11.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона

3 марта 2022 09:44
41
Алиментщик из Самарской области погасил долг перед ребенком, лишившись «яблочного» смартфона

 В отделении судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области в отношении жителя региона на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в размере 87 тысяч рублей. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вызвал должника на прием. В ходе него мужчину предупредили о последствиях непогашения задолженности по алиментам, а также произвели арест находящегося при нем дорогостоящего смартфона. Мужчину предупредили, что если он не погасит свою задолженность, то гаджет отправят на реализацию, а вырученные средства уйдут в счет долга по алиментам.

В этот же день алиментщик полностью погасил задолженность перед ребенком. Мужчину предупредили, что арест имущества не единственно, что может грозить неплательщикам алиментов, и напомнили об административной и уголовной ответственности. После этого должник пообещал перечислять своему ребенку алименты ежемесячно. 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»
02 марта 2022, 12:20
В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»
    Акция продлится до начала июня.  Общество
347
В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов
01 марта 2022, 10:03
В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов
Узнав о том, что компания может остаться без автобусов, должник внес на депозитный счет отделения сумму, необходимую для погашения имеющейся задолженности. Происшествия
486
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
28 февраля 2022, 11:43
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
Мужчина в результате перепланировки квартиры под магазин повредил фасад многоквартирного дома. Происшествия
1173
В центре внимания
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 марта 2022  13:36
Еще 4 061 жителей Самарской области заболели коронавирусом
436
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
401
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
853
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
571
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
2264
Весь список