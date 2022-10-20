Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

155

Российская актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По информации источника «Известий», авария произошла в деревне Грачевка поздно вечером 14 октября.

Большова, находясь за рулем своей Audi, сбила пешехода, переходившего дорогу в неосвещенном месте. По имеющимся данным, актриса самостоятельно вызвала скорую и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

Анна Большова служит в театре «Ленком» с 1998 года, наиболее известна по роли в рок-опере «Юнона и Авось». Зрителям она также знакома по ролям в сериалах «Презумпция невиновности», «Петровка, 38. Команда Петровского», «Жаркий лед». С 2017 года является заслуженной артисткой России.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова