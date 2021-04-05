Адреналиновые маньяки: в Самаре несколько человек с веслами плавали на льдине

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В воскресенье, 4 апреля, в социальных сетях появилось необычное видео. На нем видны несколько людей, плывущих на льдине по Волге.

Авторы ролика были удивлены происходящему и начали пересчитывать участников опасного мероприятия. В руках у «отважных» горожан заметны весла, с помощью которых они и гребут по воде и задают направление.

С редакцией ГТРК "Самара" связались организаторы заплыва и прокомментировали мероприятие. По их словам, на каждого участника было по плавсредству (SUP доски), у всех участников есть опыт хождения на них.

"Хотелось бы разъяснить, чтобы не было негативных комментариев: на каждого участника есть гидрокостюмы и спас жилеты, веревка и все необходимое для спасения в случае ЧП; ни капли алкоголя. Спасибо за беспокойство", - сообщили участники заплыва.

Напомним, Волга у Самары начала вскрываться ото льда. Полноводная река уже проснулась от своего зимнего сна и скоро начнет радовать горожан и гостей областного центра набегающими на берег волнами.

К слову, максимальные уровни половодья на реках 63-го региона будут в пределах и даже меньше нормы. По предварительным данным, первый этап половодья-2021 на малых реках ожидается с 15 по 20 апреля, второй этап - 20-25 апреля.

Фото и видео: smrgrad