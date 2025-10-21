74-летняя женщина на ВАЗовской легковушке врезалась в КАМАЗ в Сергиевском районе

129

Еще одно ДТП 20 октября произошло в Сергиевском районе. В 12:25 74-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2105, двигалась по 7 км автодороги «Сергиевск - Чекалино - Большая Чесноковка - Русская Селитьба» со стороны села Сергиевск в направлении села Большая Чесноковка. В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступила дорогу грузовому автомобилю КамАЗ в составе полуприцепа, под управлением 55-летнего мужчины, движущемуся со стороны села Челно-Вершины в направлении поселка Сургут. Пассажир легкового автомобиля – 79-летняя женщина госпитализирована.