73-летний водитель в Самаре устроил ДТП, проехав на красный

120

10 августа на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 10:30 в Кировском районе г. Самары. 73-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигался по зоне парковки ТЦ «Метро». При выезде с прилегающей территории торгового центра осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением 59-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирован водитель автомашины «Lada Granta».