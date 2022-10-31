73-летний водитель в Красноармейском районе перевернул машину в кювет

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30 октября зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:55 в Красноармейском районе. 73-летний водитель, находясь за рулем автомашины «ВАЗ-21099», двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в направлении г. Волгоград. В пути следования, на 133 км. данной автодороги, не справился с рулевым управлением и допустил съезд авто-машины в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена 63-летняя женщина-пассажир.