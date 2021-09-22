70-летняя москвичка отбилась от грабителя, пытавшегося отобрать у нее сумку

110

Молодой человек напал в центре Москвы на 70-летнюю женщину, но не смог отобрать сумку у вцепившейся в нее мертвой хваткой пенсионерки, передает РИА Новости.

"Предварительно установлено, что злоумышленник на улице Остоженка напал на 70-летнюю москвичку. Он пытался отобрать сумку, однако женщина не выпустила ее из рук и упала на асфальт", - сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Грабитель пытался вырвать сумку из рук лежащей на асфальте женщины, но на помощь подоспел прохожий. Он попытался догнать нападавшего. Тот скрылся, но был задержан на Ясеневой улице - им оказался 22-летний приезжий.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, злоумышленник - под стражей.

Пенсионерка была вынуждена обратиться в больницу.

Фото: скриншот видео