70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу

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14 августа на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно ДТП произошло в 17:00 в Кошкинском районе. 70-летний водитель, находясь за рулем автомашины LADA Granta, двигался со стороны села Елшанка в направлении села Орловка. В пути следования, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл погодные условия и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие (бетонная водопропускная труба). С места ДТП мужчина доставлен в медицинское учреждение.