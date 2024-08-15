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70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу

15 августа 2024 13:14
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70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу

14 августа на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. 

Одно ДТП произошло в 17:00 в Кошкинском районе. 70-летний водитель, находясь за рулем автомашины LADA Granta, двигался со стороны села Елшанка в направлении села Орловка. В пути следования, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл погодные условия и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие (бетонная водопропускная труба). С места ДТП мужчина доставлен в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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