53 лошади убили неизвестные в Алтайском крае

124

Более полусотни лошадей убили неизвестные в Алтайском крае, глава МВД по региону поставил расследование уголовного дела на контроль, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

"9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

Фото: pixabay