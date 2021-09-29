50 миллионов рублей легализовал адвокат из Жигулевска

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Адвокат одной из коллегий адвокатов руководил противоправной деятельностью 11 членов организации: менеджеров, юристов, бухгалтеров.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что житель города Жигулевска Самарской области 1972 года рождения из корыстных побуждений организовал группу, состоящую из 11 женщин: менеджеров, юристов, бухгалтеров в возрасте от 33 до 53 лет, осуществляющую банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Полицейскими проведены задержания 12 членов организованной группы, более 10 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и у контрагентов фирм-однодневок. Проведены выемки служебной документации, опрошены очевидцы.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый организатор сообщества с 2016 по июль 2019 года, являясь адвокатом одной из коллегий адвокатов, путем совершения мошеннических действий направил денежные средства, полученные от противоправной деятельности организованной преступной группы, на строительство зданий в Тольятти, которые были зарегистрированы на праве собственности одному из обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации, подозреваемый легализовал полученные незаконные денежные средства на общую сумму 50 000 000 рублей.

В отношении 12 задержанных возбуждено уголовное дело.

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.