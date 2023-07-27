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4 тыс. литров незаконного пива изъято из оборота в Самарской области

27 июля 2023 10:24
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4 тыс. литров незаконного пива изъято из оборота в Самарской области

Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области продолжается работа по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, сотрудники ОСР ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области в ходе несения службы на автодороге М5 «Урал» в Сергиевском районе остановили для проверки документов грузовой автомобиль с полуприцепом под управлением 31-летнего жителя Ставропольского края.

В ходе осмотра полуприцепа сотрудники следственно-оперативной группы ОМВД России по Сергиевскому району, прибывшей на место, обнаружили ящики со стеклянными бутылками и кеги с пивной продукцией. В ходе проверки полицейские установили, что перевозка напитков осуществлялась без необходимого пакета документов. Общий объем изъятого алкоголя составил более 4 тысяч литров. Водитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении юридического лица - владельца перевозимой продукции оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота). Арбитражный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для привлечения к административной ответственности. Обществу с ограниченной ответственностью назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Изъятая спиртосодержащая продукция уничтожена в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

 

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