4 погибших: в Сергиевском районе на трассе М-5 Урал столкнулись "Лада Приора" и грузовик "SCANIA"

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, в 13:30 час, на 1091 км автодороги М-5 Урал в Сергиевском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем "SCANIA".

Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО