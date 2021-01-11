39 фиктивных мигрантов нашли в одной квартире в Тольятти

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Сотрудники отдела полиции в Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

Установлено, что в октябре 2020 года местный житель 1974 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 39 иностранных граждан по месту своего проживания в многоквартирном доме, расположенном по улице Ленина в Центральном районе Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. Ранее судимый за кражу подозреваемый, официально не трудоустроен. В ходе опроса задержанный признал свою вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что данную услугу он оказал за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.