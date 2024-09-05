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35-летний бухгалтер отдал мошенникам 500 тысяч рублей,которые откладывал на подарок супруге

5 сентября 2024 15:14
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Возбуждено уголовное дело.

В мессенджере 35-летнему бухгалтеру пришло уведомление от «тех. поддержки» с предложением защитить аккаунт от взлома и пройти верификацию через «Госуслуги».

Не обратив внимание, что данное предложение поступило не через пуш-уведомление, а в чат, обеспокоенный житель Похвистневского района ответил согласием и перешел по предложенной ботом ссылке.

Через несколько минут, аккаунт бухгалтера в мессенджере оказался заблокирован и на сотовый телефон поступило смс о списании с банковского счета более 500 тысяч рублей, которые он так бережно откладывал на подарок супруге на годовщину свадьбы.

Раздосадованный мужчина незамедлительно обратился за помощью в полицию и сообщил, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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