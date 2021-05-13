Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области растет смертность
В Самарской области растет смертность
32-летний безработный житель Тольятти незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранцев
32-летний безработный житель Тольятти незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранцев
В Тольятти снесли незаконный торговый павильон
В Тольятти снесли незаконный торговый павильон
В Самарской области обещают грозу
В Самарской области обещают грозу
РКС-Самара проверяет частный сектор Октябрьского района на предмет незаконных подключений
«РКС-Самара» проверяет частный сектор Октябрьского района на предмет незаконных подключений
В Госдуме предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
В Госдуме предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
Игорь Осинькин: Мы не выиграли, но не стыдно
Игорь Осинькин: Мы не выиграли, но не стыдно
Группа из шести россиян пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, одному из них требуется помощь.
МЧС Абхазии ищет в горах туристическую группу из шести россиян
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

32-летний безработный житель Тольятти незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранцев

13 мая 2021 09:54
43
32-летний безработный житель Тольятти незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранцев

Установлено, что в течение 2020 года безработный местный житель 1989 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Ленина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако он все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Теги: миграционный учет нелегальные мигранты регистрация мигрантов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов
06 мая 2021, 13:39
В Тольятти незаконно зарегистрировали 50 мигрантов
Мужчина получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 15 тысяч рублей.  Происшествия
687
Тольяттинец заработал на мигрантах 2 тысячи рублей, теперь может сесть на 3 года
29 апреля 2021, 10:44
Тольяттинец заработал на мигрантах 2 тысячи рублей, теперь может сесть на 3 года
Подозреваемый неоднократно предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Происшествия
489
Двое жителей Самарской области незаконно легализовали 140 мигрантов
27 апреля 2021, 10:48
Двое жителей Самарской области незаконно легализовали 140 мигрантов
Они получили условные сроки. Криминал
498
В центре внимания
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
617
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
528
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
452
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
375
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
333
Весь список