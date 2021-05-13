32-летний безработный житель Тольятти незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранцев

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Установлено, что в течение 2020 года безработный местный житель 1989 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 48 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Ленина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако он все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.