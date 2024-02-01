31 января на территории Самарской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

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У участников ДТП состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 538 нарушений ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами водителями с признаками опьянения – 11 и за нарушение требований к перевозке детей – 9. Задержано 6 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает водителям, что в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем, в частности, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Если вы стали участником ДТП, необходимо обозначить место происшествия, вызвать сотрудников ГИБДД, а если есть пострадавшие – бригаду «скорой помощи». Если в результате ДТП механические повреждения получили два автомобиля, нет пострадавших и сумма ущерба не превышает 25 тысяч рублей, участники ДТП могут зафиксировать все повреждения самостоятельно и обратиться за урегулированием в страховую компанию, не вызывая при этом сотрудников ГИБДД.

Если вы являетесь пешеходом, переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Напоминаем, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по номеру 8 (846) 333-58-01.