31 мигрант был зарегистрирован в одной квартире в Тольятти

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Участковые уполномоченные полиции в Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Установлено, что в сентябре прошлого года безработный 47 –летний житель Центрального района г. Тольятти по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Мира, незаконно поставил на миграционный учет 31 иностранного гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП №24 У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.