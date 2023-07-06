20 нарушений Российского законодательства за один час рейда выявили полицейские в самарском поселке

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Полицейские проверили документы более чем у 30 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках со всеми проведены профилактические беседы.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными, сотрудниками Центра кинологической службы и бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области сегодня рано утром провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного на ул. Красной в Красноглинском районе областного центра.

Полицейские проверили документы более чем у 30 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках со всеми проведены профилактические беседы.

Сотрудники патрульно-постовой службы проверили серийные номера велосипедов, обнаруженных на улице. Территория поселения была обследована при помощи служебных собак на наличие запрещённых веществ.

Во время рейда специалисты АО «Самарская сетевая компания» в присутствии сотрудников полиции выявили и ликвидировали незаконное подключение к электросетям.

По итогам профилактического мероприятия выявлено 20 правонарушений. В отношении лиц, нарушивших закон, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях ст. 19.15 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)». За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ и незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации привлечено к ответственности 5 человек.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Если вам стало известно о фактах нарушения миграционного законодательства, то обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102.