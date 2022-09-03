2 погибли и 1 ранен сегодня утром в ДТП на территории Волжского района

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, около 9.30 часов в Волжском районе Самарской области.



По предварительной информации на участке автодороги «Самара-Больная Черниговка», произошло столкновение 2 транспортных средств: автомобиля «Мазда» с грузовым автомобилем «Мерседес» в составе полуприцепа.

В результате происшествия в автомобиле «Мазда» погиб водитель и пассажир, ещё один пассажир легкового автомобиля бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.



Сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Выясняются все обстоятельства произошедшего.