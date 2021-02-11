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2,5 килограмма синтетических наркотиков пытались провезти в канистрах из-под моторного масла

11 февраля 2021 09:52
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2,5 килограмма синтетических наркотиков пытались провезти в канистрах из-под моторного масла

Фура с запретным грузом шла к границе с Казахстаном, но была досмотрена на обводной дороге под Самарой.

Грузовой фургон «Мерседес» с прицепом с казахскими номерами остановили для досмотра оперативники областного управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) совместно с сотрудниками ДПС. Осмотр проходил на 23-м километре самарской обводной дороги (Кинельский район). В итоге в канистрах из-под моторного масла изъяли синтетический наркотик альфа-PVP общей массой 2,43 килограмма. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на контрабанду наркотиков» (статья 229.1 УК РФ), с водителя — гражданина Казахстана — взята подписка о невыезде.

В деле уже есть подозреваемый — ранее неоднократно судимый уроженец Белгородской области. Как считают полицейские, именно он на автостоянке в подмосковных Котельниках спрятал наркотик в канистры, пишет СО ОНЛАЙН.

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