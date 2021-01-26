170 нарушителей масочного режима в Самаре уже стали фигурантами административных дел

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Масочный режим в общественных местах необходимо соблюдать до окончания пандемии – без средства защиты запрещено находиться и в салонах городского пассажирского транспорта. Власти Самары делают все возможное, чтобы сократить число нарушителей и таким образом минимизировать риски заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями (сезонными). Поэтому контроль за соблюдением режима как пассажирами, так и персоналом на линиях не ослабевает и не прекращается ни на один день. Результаты рейдов с участием контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий, представителей профильного городского департамента, народных дружинников и полиции в обязательном порядке документируются.

«По состоянию на 25 января количество фигурантов административных дел увеличилось до 170 человек. В ходе рейдовых проверок, охватывающих все виды общественного транспорта, протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ составляются сотрудниками правоохранительных органов. Далее материалы направляются в судебные органы для вынесения решения по каждому конкретному случаю. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Прежде всего, мы выявляем людей, которые принципиально отказываются надевать маску, но такие случаи происходят сейчас редко, поскольку о требованиях знают все. Чаще всего приходится делать замечания относительно способа ношения маски. Мы просим, чтобы она полностью закрывала и нос, и рот, иначе эффективность средства защиты снижается в разы», - напомнил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Когда среди попутчиков встречается «антимасочник», дискуссии излишни - это может навредить не только остальным пассажирам салона конкретного транспортного средства, но и людям в других видах общественного транспорта на линии.

«Если хотя бы один пассажир не желает пользоваться маской, транспортное средство останавливаем, движение возобновляем только после того, как будут выполнены первоочередные требования. Однако, все должны понимать, чем это может быть чревато: создаются пробки, что особенно отражается на электротранспорте, который «привязан» к контактной сети. В отличие от автобусов, наш транспорт не может объехать впереди стоящий подвижной состав. Соответственно, идет остановка движения на всем участке - либо всех трамваев, либо всех троллейбусов. Даже из-за одного недисциплинированного пассажира люди могут опоздать на работу, изменится интервал движения на маршруте, а на дороге образуется затор. Допускать такое нельзя. Поэтому на линиях всегда контроль – не только в утренние и вечерние часы пик, но и в межпиковое время», - пояснила начальник службы движения МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Зоя Ризванова.

Упрямых пассажиров приходится высаживать из салонов. Это – одна из первых мер, внедренных в Самаре при ужесточении требований, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась. Статистика ведется с сентября прошлого года. Так, по своей вине не смогли продолжить поездку в наземном общественном транспорте 1369 человек, а в метрополитен не пропустили 9998 граждан, которые не имели средства защиты органов дыхания или категорически отказались ими пользоваться.

Впрочем, неоднократно проверяющие становились свидетелями того, как граждане, чтобы не задерживалось движение, делились своими новыми масками с теми, кто по рассеянности забыл профилактическое средство дома. А для ярых «антимасочников» выход только один: из салона – для составления протокола.

За тем, чтобы контроль велся непрерывно, соответствующие инструкции получил и водительско-кондукторский состав. Каждый день перед сменой персонал получает маски и обязан следить за ситуацией во время рейса, сообщает горадминистрация.