17-летнего тольяттинца задержали за нарушение ПДД

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Информация также передана в ПДН для организации проведения профилактической работы в соответствии с законодательством.

В ходе ежедневного мониторинга СМИ сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявили видеозапись, где запечатлены трое молодых тольяттинцев, один из которых, управляя автомобилем ВАЗ 2110, грубо нарушает ПДД РФ и направили ее в Госавтоинспекцию Управления МВД России по г. Тольятти.

Полицейские в ходе проверки по публикации в сети Интернет установили личность 17-летнего предполагаемого злоумышленника.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя ПДД РФ собраны административные материалы за правонарушения: управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, движение по тротуару, выезд на встречную полосу. В настоящее время административное расследование продолжается.

Сотрудники полиции призывают очевидцев и лиц, которым известна информация о правонарушителе и совершенных правонарушениях обратиться в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482)936050, 936070, 102.