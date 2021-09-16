16 детей госпитализировали из школы в Махачкале после распыления неизвестного вещества

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Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 16 учеников госпитализированы, трое находятся в реанимации, передает ТАСС.

"В скорую помощь поступил вызов об отравлении детей. На место выехали медработники, сотрудники правоохранительных органов и министерства. Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации", - сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки Дагестана..

Состояние всех пострадавших стабильное. В школе №36, где произошло ЧП, отменены занятия второй смены. "Все дети из помещения выведены. Все помещения проветриваются, проводится генеральная уборка с дезинфекцией. МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми", - добавили в министерстве.

На месте работает оперативная группа.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС