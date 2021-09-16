Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе акции было убрано более 1.5 км берега Волги.
Жители села Давыдовка очистили от мусора берег Волги
Дмитрий Азаров направил участникам и организаторам приветственный адрес.
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
В Самаре за сутки заболели 196 человек.
В регионе подтверждено 477 новых случаев коронавирусной инфекции
Сбер планирует предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов ВЭБ.РФ.
Сбер и ВЭБ.РФ будут сотрудничать в сфере анализа ESG-рисков
Мероприятие было организовано в рамках акции «Безопасную железную дорогу – детям!».
В районе станции Толевая прошел открытый урок безопасности для самарских школьников 
Три человека находятся в реанимации.
16 детей госпитализировали из школы в Махачкале после распыления неизвестного вещества
Сначала тепло получат объекты социальной сферы, а с начала следующей недели начнут обогревать и жилые дома.
Сегодня в Самаре официально стартовал отопительный сезон 
Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»
Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

16 детей госпитализировали из школы в Махачкале после распыления неизвестного вещества

16 сентября 2021 14:29
76
Три человека находятся в реанимации.

Старшеклассники распылили неизвестное газовое вещество в школе Махачкалы, в результате 16 учеников госпитализированы, трое находятся в реанимации, передает ТАСС.

"В скорую помощь поступил вызов об отравлении детей. На место выехали медработники, сотрудники правоохранительных органов и министерства. Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации", - сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки Дагестана..

Состояние всех пострадавших стабильное. В школе №36, где произошло ЧП, отменены занятия второй смены. "Все дети из помещения выведены. Все помещения проветриваются, проводится генеральная уборка с дезинфекцией. МЧС направили психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми", - добавили в министерстве.

На месте работает оперативная группа.

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
144
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
155
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021  12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
140
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
16 сентября 2021  11:40
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
192
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
16 сентября 2021  11:23
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
155
Весь список