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В Ижевске 12 кошек «арестовали» за долги хозяйки. Женщина владеет котокафе и задолжала крупную сумму арендодателю.

Не сумев вернуть свои деньги, мужчина сменил в помещении замки и запер животных, передает телеканал "360". К разрешению ситуации подключились сотрудники МВД. Они подтвердили, что кошки находятся взаперти, однако отметили, что за животными ухаживают и кормят их. Женщина в ответ на это сказала, что нескольким питомцам из-за возраста требуется особый уход.

Ситуацию прокомментировал и мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он рассказал, что хозяйка кафе задолжала деньги за аренду помещения и коммуналку. По разным оценкам, эта цифра варьируется от 250 тысяч рублей до 2,5 миллиона. При этом женщина утверждает, что заплатила по долгам, в этом ей помогли местные жители – они собрали деньги не только на погашение аренды, но и заплатили за месяц вперед, пишет Радио Маяк.