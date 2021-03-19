11-летний мальчик, выпавший с 25-го этажа и выживший в Новочебоксарске, пришёл в себя после операции

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Выпавший с 25-го этажа и выживший в Новочебоксарске 11-летний мальчик пришёл в себя после операции. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, операция прошла успешно, и рядом со школьником находятся его родители. Мальчик уже разговаривает и самостоятельно ест, но его на всякий случай оставили под наблюдением в реанимации.

Инцидент произошёл 18 марта в городе Новочебоксарске. 11-летний мальчик выпал с 25-го этажа и лишь чудом остался жив, приземлившись на капот припаркованной газели.

Фото: pixabay