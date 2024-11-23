Сотрудники полиции проводят профориентационные уроки со школьниками Самарской области

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В формате видео-конференц связи более 40 тысячам ученикам из 200 школ региона рассказали об особенностях и преимуществах службы в полиции.

В Самаре, в Центре профессионального образования, сотрудники УРЛС ГУ МВД России по Самарской области под руководством заместителя начальника УРЛС Дмитрия Феофанова провели в формате видео-конференц связи профориентационное мероприятие «Открытый урок», в котором приняли участие более 40 тысяч учеников из 200 школ региона.

В ходе беседы сотрудники полиции рассказали ребятам о преимуществах и особенностях службы в органах внутренних дел.

Полицейские проинформировали подростков о возможности обучения в ВУЗах системы МВД, трудоустройстве и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам, особое внимание уделив требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу.

Полицейские подробно рассказали ребятам, какими качествами должен обладать сотрудник органов внутренних дел, подчеркнув, что наиболее важными являются: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, юридическая грамотность.

В завершение беседы полицейские подробно ответили на вопросы школьников и пригласили всех желающих прийти на службу в полицию, отметив, что всегда рады видеть в своих рядах принципиальных и неравнодушных людей.