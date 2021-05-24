Названы растения, за которые дачникам грозят большие штрафы

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На российских дачников могут наложить штраф за заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» юрист Анна Пономарёва.

«Законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», — подчеркнула Пономарёва.

Юрист перечислила растения, которые относятся к сорнякам: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена чёрная, амброзия и паслён.

Как уточнила специалист, за распространение сорняков на участках сельхозназначения россиянам могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Помимо этого, дачникам нужно быть внимательными с растениями, содержащими наркотические или психотропные вещества, за их нахождение на участке грозит наказание в виде уплаты штрафа от трёх до четырёх тысяч рублей, пишет Life.ru.

Ранее российских дачников предупредили о запрете, который касается петрушки.