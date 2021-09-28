В регионе стартовал образовательный этап проекта «Мама-предприниматель 2021»

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Сегодня, 28 сентября, на площадке регионального центра «Мой бизнес» начался образовательный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Он призван помочь женщинам, которые готовы создать свое дело, но не знают, как сделать первый шаг в бизнесе. Участницы проекта проходят недельное обучение у экспертов в сфере предпринимательства и опытных представителей регионального бизнес-сообщества.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создаются максимально комфортные условия для начинающих и опытных предпринимателей, активно используются все возможности, которые дает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Проект проводится в Самарской области уже четвертый год, и каждый раз мы открываем новые имена среди представительниц прекрасного пола, которые не только реализовали себя как матери, хранительницы домашнего очага, но и заявили о своем желании пробовать себя в новой роли предпринимателя, готовности учиться, воплощать в жизнь свою идею. Мы поддерживаем такие стремления не только в рамках проекта. Каждому потенциальному предпринимателю мы готовы оказать все необходимое содействие: от выбора формы регистрации до предоставления оборудованного рабочего места в коворкингах центров «Мой бизнес», льготного микрозайма от регионального Гарантийного фонда. Для этого достаточно просто обратиться в один из центров, которые уже действуют в большинстве городов региона, или зайти на сайт mybiz63.ru, где сконцентрирована вся информация о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году на участие в проекте было подано более 250 заявок, из них 35 были отобраны конкурсной комиссией для образовательного этапа. В ходе обучения, которое стартовало 28 сентября, девушки узнают ключевые основы успешного ведения своего дела и под руководством опытных наставников «упакуют» свои идеи в полноценные проекты. По итогам этой работы состоится их презентация. 16 лучших проектов попадут в финал конкурса, а победительница получит главный приз – грант в размере 100 тыс. рублей на старт или развитие своего дела. Финал проекта состоится 7 октября, в Самаре.

Молодые мамы – участницы проекта поделились первыми впечатлениями от начала образовательной недели.

Мама троих детей Юлия Романеева занимается развитием клиентского сервиса и считает проект «Мама-предприниматель» площадкой для получения полезной информации, общения с единомышленниками и погружения в предпринимательскую среду.

«Я очень рада шансу, который мне предоставлен региональным центром «Мой бизнес» и областным минэкономразвития. Программа – это отличная возможность прокачать свои знания и навыки. Здесь я могу рассказать о своем проекте, о том, что с помощью качественного клиентского сервиса можно не только увеличить количество лояльных клиентов, но и увеличить свой доход», – рассказала она.

«Я рада, что меня отобрали в число участниц, что получила возможность послушать компетентных спикеров, которые расскажут о том, как создавать свое дело, как его позиционировать, как найти клиентов. В первый день мы говорили о формировании сильного бренда в малом бизнесе. Узнала много нового, а вообще жду невероятных результатов от проекта. У нас здесь уже сложилась теплая, дружественная атмосфера, большое спасибо организаторам за предоставленную возможность», – отметила еще одна участница проекта, бизнес-наставник Нина Воронцова.