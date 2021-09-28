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В регионе стартовал образовательный этап проекта «Мама-предприниматель 2021»

28 сентября 2021 17:58
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В этом году на участие в проекте было подано более 250 заявок, из них 35 были отобраны конкурсной комиссией для образовательного этапа.

Сегодня, 28 сентября, на площадке регионального центра «Мой бизнес» начался образовательный этап федерального проекта «Мама-предприниматель». Он призван помочь женщинам, которые готовы создать свое дело, но не знают, как сделать первый шаг в бизнесе. Участницы проекта проходят недельное обучение у экспертов в сфере предпринимательства и опытных представителей регионального бизнес-сообщества. 

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создаются максимально комфортные условия для начинающих и опытных предпринимателей, активно используются все возможности, которые дает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

«Проект проводится в Самарской области уже четвертый год, и каждый раз мы открываем новые имена среди представительниц прекрасного пола, которые не только реализовали себя как матери, хранительницы домашнего очага, но и заявили о своем желании пробовать себя в новой роли предпринимателя, готовности учиться, воплощать в жизнь свою идею. Мы поддерживаем такие стремления не только в рамках проекта. Каждому потенциальному предпринимателю мы готовы оказать все необходимое содействие: от выбора формы регистрации до предоставления оборудованного рабочего места в коворкингах центров «Мой бизнес», льготного микрозайма от регионального Гарантийного фонда. Для этого достаточно просто обратиться в один из центров, которые уже действуют в большинстве городов региона, или зайти на сайт mybiz63.ru, где сконцентрирована вся информация о действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году на участие в проекте было подано более 250 заявок, из них 35 были отобраны конкурсной комиссией для образовательного этапа. В ходе обучения, которое стартовало 28 сентября, девушки узнают ключевые основы успешного ведения своего дела и под руководством опытных наставников «упакуют» свои идеи в полноценные проекты. По итогам этой работы состоится их презентация. 16 лучших проектов попадут в финал конкурса, а победительница получит главный приз – грант в размере 100 тыс. рублей на старт или развитие своего дела. Финал проекта состоится 7 октября, в Самаре.

Молодые мамы – участницы проекта поделились первыми впечатлениями от начала образовательной недели.

Мама троих детей Юлия Романеева занимается развитием клиентского сервиса и считает проект «Мама-предприниматель» площадкой для получения полезной информации, общения с единомышленниками и погружения в предпринимательскую среду.

«Я очень рада шансу, который мне предоставлен региональным центром «Мой бизнес» и областным минэкономразвития. Программа – это отличная возможность прокачать свои знания и навыки. Здесь я могу рассказать о своем проекте, о том, что с помощью качественного клиентского сервиса можно не только увеличить количество лояльных клиентов, но и увеличить свой доход», – рассказала она.

«Я рада, что меня отобрали в число участниц, что получила возможность послушать компетентных спикеров, которые расскажут о том, как создавать свое дело, как его позиционировать, как найти клиентов. В первый день мы говорили о формировании сильного бренда в малом бизнесе. Узнала много нового, а вообще жду невероятных результатов от проекта. У нас здесь уже сложилась теплая, дружественная атмосфера, большое спасибо организаторам за предоставленную возможность», – отметила еще одна участница проекта, бизнес-наставник Нина Воронцова.

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