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Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку

9 сентября 2021 10:21
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Социальные предприниматели Самарского региона получат господдержку

В Самарской области, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ведется активная поддержка социально-ориентированного предпринимательства. В этом году 132 представителя этой категории малого бизнеса смогут претендовать на гранты на реализацию проектов в социальной сфере. 

«Особое внимание мы уделяем оказанию поддержки социальным предприятиям Самарской области. С 1 января текущего года им стал доступен льготный микрозайм по ставке 1% в размере до 5 млн. рублей. В конце года оценим эффективность этой меры и, возможно, будем двигаться и дальше», -  отмечал в своем Послании Глава региона.

Получатели грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства будут определяться в ходе конкурсного отбора. Размер гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Средства будут предоставляться единовременно в полном объеме. Основное условие - софинансирование предпринимателем не менее 50% расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат. 

«Чтобы претендовать на грант, представитель социально-ориентированного бизнеса должен был до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей, а также пройти обучение в «Школе социального предпринимателя», которую мы организовали на площадке регионального центра «Мой бизнес». В ближайшее время состоится сам конкурс, в ходе которого мы определим обладателей грантов до 500 тысяч рублей», - рассказал о поддержке социального бизнеса министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Получатели гранта смогут направить средства на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта, приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов, комплектующих, необходимых для производства продукции и другие цели. 

Не допускается использование гранта на оплату налоговых и других платежей, оплату займов и кредитов. По всем вопросам, связанным с получением статуса социального предприятия или участия в конкурсе грантов, можно обратиться к консультантам по телефону «горячей линии»: 8-800-300-63-63. 

Важно, что теперь статус социального предприятия можно получить в течение всего 2021 года. Для этого необходимо выпускать продукцию для социально-незащищенных слоев или принимать на работу представителей этих групп населения. Законодательство не запрещает предпринимателям, состоящим в реестре социальных, заниматься другими видами деятельности. Однако, в общей сумме их доходов, не менее 50% должно быть получено от деятельности социально-ориентированного бизнеса. 

Социальное предпринимательство затрагивает отрасли образования, здравоохранения, физической культуры, туризма, социального обслуживания, культурного просвещения. Это, в том числе, дошкольное и дополнительное образование, психолого-педагогические услуги, производство ортопедической продукции, деятельность частных театров и др. 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров помощь предпринимателям предприниматели

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