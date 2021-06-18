Я нашел ошибку
Главные новости:
В заседании наблюдательного совета Самарского государственного экономического университета принял участие Дмитрий Азаров.
Председателем наблюдательного совета СГЭУ избран министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков
Были представлены производители микрозелени, натуральных свечей, изделий из дерева, украшений ручной работы, полезных десертов, предметов интерьера, сувенирной продукции с символикой региона.
Самозанятые губернии представили свою продукцию на ярмарке фестиваля ВолгаФест-2021
Четвертый этап – участок трассы протяженностью 10 км, который проходит по территории Ставропольского района.
На четвертом этапе строительства обхода Тольятти приступили к земляным работам
Поправки налогового законодательства распространятся на все меры, предусмотренные Национальным проектом по поддержке субъектов МСП.
Предпринимателей освободили от уплаты налогов за за полученные безвозмездно меры поддержки
Участие студента в студотрядах является одним из эффективных механизмов получения практического опыта работы в период обучения.
Самарская Губдума приняла закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области»
Собянин отметил, что для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского.
В Москве почти у 90% заболевших COVID-19 обнаружен мутировавший индийский штамм
Символ праздника – русская берёзка. Согласно народным поверьям, она обладает особой силой роста, которую нужно использовать в быту.
На берегу реки Кинель в селе Кинель-Черкассы состоится межмуниципальный праздник «Русская березка»
Сейчас самолет приземлился.
Самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту из-за собак на взлетно-посадочной полосе
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Предпринимателей освободили от уплаты налогов за за полученные безвозмездно меры поддержки

18 июня 2021 17:31
74
Поправки налогового законодательства распространятся на все меры, предусмотренные Национальным проектом по поддержке субъектов МСП.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, такое решение было принято Госдумой – соответствующие поправки уже внесены в Налоговый кодекс.

Поправки закрепляют освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от уплаты налогов за полученные безвозмездно меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это касается услуг, которые оказывают органы государственной власти (местного самоуправления), Корпорация МСП, Российский экспортный центр, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательского сообщества: центры «Мой бизнес», промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие.

В Самарской области действует целая линейка институтов развития предпринимательства. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. 

Формирование благоприятного делового климата и создание актуальных мер поддержки представителей МСП – задача, поставленная перед областным минэкономразвития.

«Нововведения касаются исчисления налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, а также в случае применения упрощенной системы налогообложения или единого сельскохозяйственного налога. Предприниматели освобождаются от уплаты налогов за услуги, которые бесплатно предоставляются им при обращении за поддержкой на федеральном, региональном или местном уровнях. Речь идет о консультационных образовательных услугах, помощи при разработке бизнес планов, маркетинговых кампаниях и услугах по популяризации продукта, — рассказал о нововведениях министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Также освобождены от налогообложения услуги, полученные экспортно-ориентированными предприятиями малого и среднего бизнеса. К ним относятся услуги по сопровождению экспортного контракта, поиску иностранного покупателя, организации участия в бизнес-миссиях, участию предпринимателя в акселерационных программах, а также комплексная услуга по размещению продукции экспортера на электронных торговых площадках. В налогооблагаемую базу также не будут включаться полученные меры имущественной поддержки: предоставление рабочих мест в коворкингах и бизнес-инкубаторах на бесплатной основе», — добавил министр.

Кроме того, операции по реализации указанных работ (услуг) и передаче имущественных прав освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Поправки налогового законодательства распространятся на меры поддержки, полученные после 1 января 2019 года, то есть на все меры, предусмотренные Национальным проектом по поддержке субъектов МСП.

 

Фото из открытых источников

Теги: освобождение от налогов поддержка предприниматели

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Предпринимателям Красноярского района представили региональные меры поддержки
17 июня 2021, 13:49
Предпринимателям Красноярского района представили региональные меры поддержки
Мероприятие проводится в рамках проекта «Живая история Самарской области».  Экономика
267
За последние 5 лет более 2000 безработных жителей региона смогли открыть собственное дело.
09 июня 2021, 18:34
В Самарской области помогают безработным жителям развивать свой бизнес
За последние 5 лет более 2000 безработных жителей региона смогли открыть собственное дело. Общество
486
На территории губернии помощь получают более 200 тысяч школьников и дошкольников. 
01 июня 2021, 19:29
В Международный день защиты детей самарские единороссы рассказали о поддержке подрастающего поколения в области
На территории губернии помощь получают более 200 тысяч школьников и дошкольников.  Политика
863
В центре внимания
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
220
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
496
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
1832
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
845
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
492
Весь список