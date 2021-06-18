Предпринимателей освободили от уплаты налогов за за полученные безвозмездно меры поддержки

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Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, такое решение было принято Госдумой – соответствующие поправки уже внесены в Налоговый кодекс.

Поправки закрепляют освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от уплаты налогов за полученные безвозмездно меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это касается услуг, которые оказывают органы государственной власти (местного самоуправления), Корпорация МСП, Российский экспортный центр, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательского сообщества: центры «Мой бизнес», промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие.

В Самарской области действует целая линейка институтов развития предпринимательства. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты.

Формирование благоприятного делового климата и создание актуальных мер поддержки представителей МСП – задача, поставленная перед областным минэкономразвития.

«Нововведения касаются исчисления налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, а также в случае применения упрощенной системы налогообложения или единого сельскохозяйственного налога. Предприниматели освобождаются от уплаты налогов за услуги, которые бесплатно предоставляются им при обращении за поддержкой на федеральном, региональном или местном уровнях. Речь идет о консультационных образовательных услугах, помощи при разработке бизнес планов, маркетинговых кампаниях и услугах по популяризации продукта, — рассказал о нововведениях министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Также освобождены от налогообложения услуги, полученные экспортно-ориентированными предприятиями малого и среднего бизнеса. К ним относятся услуги по сопровождению экспортного контракта, поиску иностранного покупателя, организации участия в бизнес-миссиях, участию предпринимателя в акселерационных программах, а также комплексная услуга по размещению продукции экспортера на электронных торговых площадках. В налогооблагаемую базу также не будут включаться полученные меры имущественной поддержки: предоставление рабочих мест в коворкингах и бизнес-инкубаторах на бесплатной основе», — добавил министр.

Кроме того, операции по реализации указанных работ (услуг) и передаче имущественных прав освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Поправки налогового законодательства распространятся на меры поддержки, полученные после 1 января 2019 года, то есть на все меры, предусмотренные Национальным проектом по поддержке субъектов МСП.

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