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Знак общественного признания «Во славу отцовства» получили 25 лучших пап Самарской области

18 октября 2024 17:29
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Награждение прошло в Чапаевске накануне Всероссийского Дня Отца.

Награждение прошло в Чапаевске накануне Всероссийского Дня Отца. Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили активисты «Молодой Гвардии» и Штаб общественной поддержки «Единой России»

На праздник в Чапаевск приехали лучшие отцы с семьями из всех городов и районов. Среди них многодетные папы, участники СВО, отцы, которые воспитывают приемных детей.  За плечами Евгения Пучкова - вторая чеченская кампания и специальная военная операция.  А на плечах - трое дочерей, которых житель села Макарьевка Безенчукского района  воспитывает в одиночку.

«Мужик - звание высокое, - убеждён многодетный отец. - Для меня мужик- этот тот, кто все может делать сам.  Ну и , конечно, на войне рядом со мной настоящие мужики были всегда, они меня и от смерти спасли, не бросили, вытащили».

Дочь Евгения Пучкова  стала автором лучшего сочинения про отца-героя. Этот конкурс тоже приурочили к празднику, детей, которые нашли для своих отцов самые лучшие в мире  слова, тоже отмечают.

В День отца свой день рождения празднует и областной Совет отцов. Он начал работать два года назад, и сегодня активисты совета действуют практически в каждой территории региона.

«Мужчин, пропагандирующих ответственное отцовство, становится все больше,- рассказал председатель Совета отцов Самарской области,  многодетный отец Константин Доладов. -  выбирать лучших нелегко, но в первую очередь мы награждаем тех, кто  укрепляет традиционные семейные ценности, продвигает идею здорового отцовства и реализует себя не только в семье, но и в обществе».

Фотозоны, практикум по начальной военной подготовке и мастер-классы развернули прямо в фойе ДК. Отцы и дети соревновались в сборке-разборке оружия, отливали окопные свечи и фигурки из гипса, практиковались в плетении масксетей, заглянули на выставку шевронов и военных артефактов.

«В Самарской области уже 17-й год проходит акция с очень символичным названием - «Отец. Отчество. Отечество». Замечательно, что каждый год мы имеем возможность чествовать лучших отцов нашего региона, - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. – Особое значение этот праздник приобретает в Год Семьи, поскольку папы занимают важное место в жизни каждого ребёнка и общества, в целом».

«Спасибо всем папам, которые показывают пример, как надо строить свою жизнь, как надо создавать семью и нести за нее ответственность!», - подчеркнула один из организаторов мероприятия директор благотворительного фонда «Радость», председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья»  Светлана Полдамасова.

Отметим, что за всё время проведения акции уже 575 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания «Во славу отцовства».

С предложением учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября выступил заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов на стратегической сессии «Народная программа «Единой России». По указу президента День отца в России празднуется с 2021 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Теги: Единая Россия Самара

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