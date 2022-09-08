Жители Самары собирают литературу для библиотек Мелитополя и Снежного

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В регионе продолжается акция по сбору книг для республик Донбасса и освобожденных территорий, чтобы заменить националистическую литературу, присутствовавшую в огромных количествах в учебных заведениях и библиотеках. Литература должна заложить основу для обучения детей русскому языку.

Максим Пименов - сотрудник полиции. Свою добровольческую деятельность он начал два года назад во время пандемии коронавируса. В свободное от работы время занимался автоволонтерством - возил врачей на вызовы. С началом специальной военной спецоперации на Украине тоже решил не оставаться в стороне и вступил в ряды добровольцев, помогающих вынужденным переселенцам. Позже он вместе с друзьями собирал гуманитарные грузы для жителей республик ДНР и ЛНР. Возил их в Ростовскую область, откуда необходимые для мирного населения вещи, продукты и средства гигиены отправлялись в наиболее нуждающиеся районы Донбасса. Недавно Максим поехал в Мелитополь, чтобы своими глазами увидеть, как идет восстановление мирной жизни в городе. Поехал туда в составе "Молодой гвардии Единой России".

«Нас поехало двадцать человек. Мы побывали в Мариуполе и Мелитополе. В Запорожской области открыли гуманитарный центр. МЧС помогло туда доставить необходимые вещи. Здесь будут выдавать продукты, средства гигиены и прочие необходимые вещи. В первую очередь помощь здесь оказывается многодетным семьям и пожилым. Своими глазами видел разрушенную библиотеку. Сейчас помогаю собирать книги для школ и библиотек. Помогает областное министерство образования. Также много хорошей литературы приносят неравнодушные жители региона. Скоро снова поедем. Я готов возвращаться на исконно русскую территорию до тех пор, пока там будет нужна наша помощь», - рассказывает Максим.

Первый "груз знаний" ушел в Донбасс еще в июне. Силами общественников и добровольцев были собраны тетради, дневники, учебники, канцтовары и наборы для творчества. Среди печатных изданий - книги по школьной программе и учебники, русская классика, произведения современных российских авторов, энциклопедии и научно-образовательные сборники. Для юных читателей подобрали интересную и увлекательную детскую литературу, а для малышей - книжки-игрушки, музыкальные книжки и раскраски. Всего в рамках акции "Книги - Донбассу" в библиотеки школ Снежного было передано более 17 тысяч томов художественной литературы и 1 тысяча книг и брошюр методических и развивающих материалов.

Один из грузовиков доставил в Снежное 30 комплектов компьютерной техники и интерактивные доски. Для комплектации школ и детских садов из Самары доставили футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, волейбольные сетки, шахматы и шашки, а также спортивный инвентарь и экипировку.

«Ребята-добровольцы, которые возвращаются из Донбасса, освобожденных территорий Харьковской и Запорожской областей, рассказывают о том, что весь библиотечный фонд там буквально пропитан нацистской идеологией. Эта литература непригодна для чтения, особенно для детей. Поэтому мы присоединились к всероссийской акции "Книги - Донбассу". Собранная литература отправляется в распределительный центр, где волонтеры их запаковывают и отправляют. Большую ценность составляют энциклопедии и книги по истории Отечества. Необходимо заполнить весь библиотечный фонд Донецкой и Луганской народных республик, чтобы у детей была возможность развиваться и обогащаться знаниями», - разъяснил руководитель волонтерского центра партии "Единая Россия" Антон Родионов.

Напомним, что жители региона могут оказать помощь вынужденным переселенцам, которые проживают в пунктах временного размещения на территории области.