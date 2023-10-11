«Жители МКД": от Самарской области подано более 200 заявок на конкурс «Лучший дом.Лучший двор»

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Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал 10 июля в рамках проекта «Жители МКД" партии «Единая Россия» на сайте https://moydom.er.ru/. 10 октября на сайте остановлен приём заявок. От 63-его региона участвуют в конкурсе 228 заявок в номинациях: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший дом», «Лучший подъезд».

Народное голосование продолжается до 10 ноября, а подведение итогов начнётся в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят до 20 декабря.

Уже сейчас можно зайти на сайт https://moydom.er.ru/. и проголосовать за наших земляков и за всех, чьи идеи оформления двора, подъезда, дома придутся вам по душе.

Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор», приняли участие почти все муниципалитеты губернии, сообщает, пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"