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Жители Красноармейского района передали в зону СВО очередную партию маскировочных сетей

22 января 2024 10:28
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Жители Красноармейского района передали в зону СВО очередную партию маскировочных сетей
Местное отделение партии «Единая Россия» стало точкой сборки для всех, кто готов помочь землякам.
 

Больше 200 маскировочных сетей, 52 маскхалата и 281 нашлемник изготовили и передали самарским бойцам: штурмовикам, разведчикам, танкистам и ремонтным бригадам передали добровольцы Красноармейского района.
К плетению маскировочных изделий сегодня активно подключились волонтёры серебряного возраста со своим координатором Виолеттой Прохоровой, активисты районного союза женщин. Жителям Ленинского, Красноармейского, Колывани, Кировского, других поселков и деревень района не нужно объяснять, как важна поддержка тыла фронту.

«Не перестаю удивляться, сколько людей приходят и предлагают свою помощь. Кто-то плетёт, кто-то поддерживает нас финансово, закупает необходимый материал», - рассказала активистка Татьяна Харитонова.

 «Маскировочные сети очень нужны там, за ленточкой, а здесь, в тылу, желающих их плести тоже немало. Главное, полностью обеспечить добровольцев подручным материалом и основой под сети. Надеемся, что после создания в районном центре единого пункта приёма гуманитарной помощи и единого счёта для перечисления добровольных пожертвований, проблему эту удастся решить полностью», – поделился секретарь первичного отделения № 3, житель Красноармейского района Андрей Драгунов.

На днях готовые маскировочные сети жители передали бойцу СВО из Любимовки, который приходил на побывку домой, и вновь отправился к месту воинской службы.

Напомним, что в конце декабря из Красноармейского района к самарским бойцам была отправлена машина с продовольствием, тёплой одеждой, одеялами, строительными материалами, медикаментами, и конечно, детскими письмами и рисунками с трогательными новогодними пожеланиями. 

Кроме того, глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»  Сергей Источников вместе с земляками передал военнослужащим микроавтобус- «буханку», который ещё сослужит свою службу на фронте.

Теги: Единая Россия

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