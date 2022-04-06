Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище

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Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в партии.

"Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале [Дома союзов]. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского", - пояснил источник.

Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. О его смерти сообщил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС