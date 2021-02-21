Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников, передает РИА Новости.

По его словам, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету".

"В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — уточнил политик в эфире радио "Комсомольская правда".

Что касается чиновников, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов.

"Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — возмутился парламентарий.

В качестве профилактики ожирения лидер ЛДПР предложил власти давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо