Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также пожелал россиянам быть милосерднее, передает РИА Новости.

"Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам. Уходит каждый год десятки миллионов. И уже, наверное, полмиллиарда за 30 лет мы раздали в виде подарков или денег", - сказал Жириновский.

Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.

"Не скучайте, не переживайте, у всех все одинаково, нет абсолютно счастливых людей, абсолютно несчастных, мы все люди... Я всем вам говорю с Новым годом! Чтобы было хорошее настроение, бодрое, улыбайтесь и дружите, и любите, и будьте милосерднее!", - добавил он.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов