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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал южную часть России самой коррумпированной. Фрагмент его выступления опубликовал телеграм-канал Ura.ru, передает РИА Новости.

"Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!" — выразил мнение политик, отметив, что знает это на своем опыте, поскольку "жил там".

По его словам, "в кабинетах в Москве ничего не понимают", а представители южных регионов радушно встречают высокопоставленных гостей из столицы "хлебом-солью", а также "коврами и икрой в самолет".

Ранее Жириновский раскритиковал действия большевиков во время Октябрьской революции 1917 года, назвав все революции отвратительными. Он отметил, что до событий 1917 года страна была в числе мировых лидеров в экономическом плане, а в наши дни только стремится к этому.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович